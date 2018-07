Peixes aparecem mortos em lago de parque em Curitiba Pelo menos 120 peixes, entre carpas e tilápias, foram encontrados mortos no lago do Parque São Lourenço, no bairro de mesmo nome, próximo ao Centro Cívico de Curitiba, entre ontem e hoje. Segundo a gerente de Parques e Praças da capital paranaense, Walkiria Pizzatto Lima, o fenômeno acontece quando há mudanças bruscas na temperatura da água, mas foi agravado pelo assoreamento do lago e pelo rompimento de uma rede de esgoto da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar).