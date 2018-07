Peixes morrem em lago em Curitiba Dezenas de peixes morreram no lago do Parque São Lourenço, em Curitiba, ontem. Segundo a gerente de Parques e Praças de Curitiba, Walkiria Lima, o fenômeno ocorre com mudanças na temperatura da água, mas piorou com o assoreamento e o rompimento de uma rede de esgoto. /JOSÉ MARIA TOMAZELA, EVANDRO FADEL E DENISE CHRISPIM