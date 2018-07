Peixes no Caribe podem ser fonte de mercúrio Mulheres de origem caribenha que vivem nos Estados Unidos possuem uma chance elevada de apresentar altos níveis de mercúrio na urina. É o que mostra um estudo da Faculdade de Saúde Pública do Centro Médico Suny Downstate. Os cientistas realizaram exames em mulheres grávidas e descobriram a associação, descrita em um artigo publicado na revista científica Journal of Environmental Monitoring. Também avaliaram a presença do metal no cordão umbilical das criança. Os pesquisadores descobriram que o consumo de peixes grandes poderia ser considerada a principal fonte de contaminação por mercúrio. A substância pode causar danos cognitivos graves nos fetos.