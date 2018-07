Peixes sobrevivem 134 dias em aquário após terremoto neozelandês

Dois peixes dourados foram encontrados vivos dentro de um aquário em um prédio que ficou 134 dias isolado após o terremoto na cidade de Christchurch, na Nova Zelândia.

Os peixes Salsicha ("Shaggy", em inglês) e Daphne, batizados em homenagem aos personagens do desenho animado Scooby-Doo, estavam em um grande aquário com muitas plantas na área que foi isolada depois do terremoto de fevereiro.

Vicky Thornley, diretora do escritório onde estava o aquário, afirma que nem queria olhar para os peixes quando finalmente voltou ao escritório, para não vê-los mortos, "até que alguém disse que viu os dois vivos".

Ela acredita que Salsicha e Dafne podem ter comido outros peixes durante o tempo em que ficaram isolados.

"Havia um peixe flutuando no aquário, e os outros que viviam junto com Salsicha e Dafne não estavam lá", disse Vicky.

O especialista em peixes dourados Bob Ward disse que os peixes podem ficar por algum tempo sem comida, dependendo da temperatura da água no aquário. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.