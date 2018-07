Peixes vivos fecham estrada na China

Um acidente de caminhão na China deixou milhares de peixes vivos pulando no asfalto no domingo, 26. Veja também: Vídeo da BBC Um caminhão com um carregamento de 19 toneladas de peixes tombou na província de Zhejiang, no leste do país, e fechou uma estrada. O trânsito ficou parado durante horas, enquanto equipes de socorro atendiam os dois passageiros do veículo. Testemunhas afirmaram que moradores da região aproveitaram o acidente para levar os peixes para casa. A carga, avaliada em quase US$ 60 mil, acabou sendo varrida para o canto da estrada, enquanto funcionários espalhavam areia no asfalto para absorver a umidade. Na China, restaurantes tradicionalmente mantêm peixes vivos para que o cliente escolha aquele que quer servido na refeição. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.