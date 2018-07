Pela 1ª vez, as 5 praias de S. Vicente-SP estão limpas

Considerada a praia mais suja do Brasil em 2007 em ranking de ambientalistas e ONGs, a Praia do Gonzaguinha, com 800m, também está própria para banho. A mudança pode ser observada na cor da água. Na Praia do Itararé, uma das mais frequentadas do litoral brasileiro, o mar fica muitas vezes azul, principalmente em dias de sol. Também estão com águas próprias as Praias da Divisa e da Ilha Porchat, onde é possível ver até tartarugas-marinhas.

As remoções de moradores em áreas de risco sem esgoto e obras de saneamento básico são os responsáveis pela mudança, segundo o secretário de Estado de Meio Ambiente, Bruno Covas. "O programa Onda Limpa fez investimento de mais de R$ 1 bilhão em saneamento básico", afirmou o secretário. AS informações são do jornal O Estado de S. Paulo.