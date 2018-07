Pela 1ª vez, censo poderá ser respondido via internet

"A opção de responder pela internet será utilizada quando os moradores não estiverem disponíveis, para que possam fornecer as informações necessárias com maior comodidade", explicou o diretor executivo do IBGE, Sérgio Côrtes. "O trabalho do recenseador, ainda assim, é importante para garantir a identificação e o cadastro dos domicílios."

A coordenadora operacional dos censos do IBGE, Maria Vilma Garcia, explicou que, caso não seja encontrado ou se recuse a atender os pesquisadores, o morador receberá uma carta com um código numérico e terá até 10 dias para preencher um formulário no site do instituto. "Fizemos testes e não constatamos nenhuma diferença entre as respostas dadas pessoalmente e pela internet", disse Maria Vilma.

O questionário do censo também passou por mudanças para incluir questões que ajudem os governos a desenvolver políticas de investimento. O IBGE vai perguntar aos entrevistados, por exemplo, o tempo de deslocamento de casa ao local de trabalho ou estudo, com o objetivo de identificar possíveis deficiências na infraestrutura de trânsito.

Outros novos itens nos formulários dos recenseadores são o uso da internet e do telefone celular no domicílio, o idioma falado pelos povos indígenas e a emigração internacional, para calcular o número de brasileiros que vivem no exterior.

O levantamento do Censo 2010 começa a ser feito no dia 1º de agosto e terá a participação de 192 mil recenseadores, que vão visitar cerca de 58 milhões de domicílios em todos os municípios do País. As primeiras informações - população dividida por município, sexo e situação doméstica (rural ou urbana) - serão divulgadas em dezembro deste ano. Os demais resultados serão conhecidos até dezembro de 2011.