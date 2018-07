Pela 1.ª vez, cerimônia do Oscar será oferecida por iPhone e iPod A Academia de Hollywood anunciou anteontem que, pela primeira vez, a cerimônia do Oscar poderá ser acompanhada em tempo real pelo iPhone e pelo iPod. O software oferecerá acesso à lista dos indicados nas 24 categorias com atualizações assim que forem sendo anunciados os vencedores da 82ª edição da premiação. O público também poderá assistir aos trailers das dez produções indicadas na categoria de melhor filme. A aplicação estará disponível pelos serviços do iTunes, e a entrega das estatuetas ocorre no dia 7 de março, no teatro Kodak, em Los Angeles.