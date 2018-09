Pela 1ª vez, EUA formam mais doutoras que doutores

A vantagem feminina na pós-graduação americana se deve a um crescente número de mulheres que optou por se aprofundar nos estudos acadêmicos na última década. Essa tendência, porém, pode durar pouco e ser revertida em breve. O relatório do CGS indica que, no último ano, o total de homens que se matricularam em mestrados e doutorados nos Estados Unidos voltou a superar o de mulheres.

Dessa forma, apesar de mais doutoras terem se formado no último ano e provavelmente nos próximos, os homens podem voltar a assumir a liderança em meia década. Além disso, a American Association for University Women (AAUW) afirma que as mulheres continuam recebendo salários inferiores aos dos homens nas universidades americanas. As doutoras formadas hoje, apesar de estarem em maior número, devem receber menos do que seus colegas homens. Para cada US$ 1 que um homem com graduação avançada recebe de salário, a mulher receberá apenas 77 centavos, segundo a AAUW. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.