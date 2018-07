Pela 1ª vez, mulheres são maioria no metrô de São Paulo As mulheres já são maioria entre os passageiros do Metrô. É o que revela a pesquisa realizada pelo Metrô de São Paulo com os seus passageiros e divulgada hoje. Desde que a empresa iniciou a fazer pesquisa sobre os seus usuários, em 1974, é a primeira vez que as mulheres são a maioria no Metrô: correspondem a 54% do total de usuários. Os jovens também compõem a maior parte dos passageiros. Com 59%, a faixa etária de 18 a 34 anos é predominante no sistema.