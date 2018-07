Pela 1ª vez, SP terá mutirão para coletar lixo eletrônico Pela primeira vez, São Paulo terá um ação para recolher celulares e computadores velhos e evitar que sejam descartados de forma errada. O Mutirão do Lixo Eletrônico, promovido pelo governo do Estado, está marcado para a próxima quinta-feira, dia 30. O recurso obtido com a ação é revertido para projetos que ajudam a preservar a fauna e a flora brasileiras do Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ). É preciso se cadastrar no site http://tinyurl.com/mutirão para participar e conhecer os pontos de coleta. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.