Pela 2ª vez, atrasa conclusão de duplicação na Tamoios

Agora o Dersa culpa a grande quantidade de veículos que trafegam na via durante a temporada de verão pelo atraso. Segundo a empresa, a nova data prevista para a conclusão dos trabalhos será na próxima terça-feira, dia 21. O contrato assinado entre o governo do Estado e consórcio responsável pelas obras vence nesta quarta-feira, mas de acordo com a Secretaria Estadual dos Transportes, não haverá aditamento.

Morte

Um operário morreu atropelado por um rolo compressor que ele mesmo conduzia durante as obras de duplicação da Tamoios, na última terça-feira. Paulo Miranda, de 55 anos, foi esmagado no canteiro de obras no km 26, em Paraibuna. A perícia investiga se houve falha mecânica no veículo ou se ele teria passado mal.

De acordo com a Polícia Rodoviária, o veículo subiu num barranco e tombou. Com a morte do operário, as obras foram suspensas. O consórcio responsável pela duplicação disse ter lamentado o acidente e que está prestando assistência à família.