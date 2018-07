Pela cidade, brigas por todos os cantos

Os confrontos começaram antes do jogo. Numa linha da CPTM em Santo André e no Terminal Cachoeirinha, na zona norte, agressões mútuas. A polícia fez uma escolta para os são-paulinos que foram ao estádio e nada aconteceu com eles. Mas durante a partida, do lado de fora do Palestra Itália, novas brigas. O Shopping West Plaza, nos arredores do estádio, fechou as portas por duas vezes para evitar que os baderneiros entrassem.

"Dentro do estádio, houve tranquilidade. Infelizmente, apesar do trabalho da Polícia Militar, aqueles que não tinham ingresso e estavam mal intencionados, ficaram do lado de fora para brigar", lamentou o promotor de Justiça Paulo Castilho, que novamente defendeu torcida única nos clássicos paulistas. "Não se trata de problema do futebol. É crime comum. São maus elementos, não torcedores, vão ao estádio predispostos ao confronto", disse. "Não vejo como podemos conseguir evitar isso. Trabalhamos para minimizar. Ainda mais quando somos céticos a mudanças. Jogo do Corinthians contra o Oeste não tem violência porque tem uma torcida só."