'Pela Internet', a mensagem de Gilberto Gil Um dos pontos altos da cerimonia de quarta-feira, a série de apresentações musicais que marcaram o século 20 foi encerrada com Gilberto Gil, com Pela Internet. "Escolhi a música por conta do gesto do Estado de colocar à disposição seu acervo, que tem dimensão histórica para o País", disse Gil. "Se há um papel fundamental da imprensa na história do País, o Estado teve nele uma atuação marcante."