Pela primeira vez, convenção democrata quer abordar casamento gay

O comitê responsável pela redação da plataforma aprovou no domingo por unanimidade o apoio ao casamento homossexual entre as posições políticas a serem apresentadas à convenção do começo de setembro em Charlotte, na Carolina do Norte, onde o presidente Barack Obama será oficializado como candidato à reeleição.

A aprovação foi noticiada no The Washington Blade. Segundo a reportagem, a plataforma democrata também vai rejeitar a Lei de Defesa do Casamento, aprovada em 1996, que define o casamento como a união de um homem com uma mulher e proíbe a concessão de benefícios federais a homossexuais casados legalmente.

O governo Obama disse no ano passado que não apoia mais essa lei. O virtual rival de Obama na eleição, o republicano Mitt Romney, é contra o casamento gay e promete defender o "casamento tradicional" caso seja eleito em 6 de novembro.

Em maio, Obama se tornou o primeiro presidente dos Estados Unidos a defender a legalização do casamento homossexual, o que já acontece em seis Estados do país e no Distrito de Columbia (distrito federal). Outros 30 Estados proíbem expressamente a prática.

