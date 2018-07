Pelas Cidades

Colombiano é jogado em mangue após roubo

O colombiano Rubens Dario Garcia, de 32 anos, foi jogado por bandidos no canal de um mangue na Avenida Francisco Bicalho, na frente do Clube dos Portuários, no Rio, na madrugada de ontem. A vítima, que teve o celular roubado, havia participado da festa do título da Unidos da Tijuca. A PM usou uma corda para resgatar o homem.

PERNAMBUCO

Polícia deve reconstituir morte de turista italiana

A polícia de Pernambuco fará a reconstituição da morte da turista alemã naturalizada italiana Jennifer Marion Nadja Kloker, de 22 anos, cujo corpo foi encontrado anteontem na BR-408, com 4 tiros. Além da hipótese de roubo seguido de morte, são investigadas as possibilidades de vingança, crime passional e envolvimento com drogas.

SOROCABA (SP)

Prefeitura deve fechar aterro em 6 meses

A prefeitura de Sorocaba tem até agosto para encontrar outra área para receber as 500 toneladas de lixo produzidas diariamente. A Cetesb informou que não vai renovar a licença do aterro, no Retiro São João. Uma proposta de ampliação, em área residencial, foi rejeitada. Questões ambientais barraram o projeto de construção de novo aterro, no bairro Ipatinga.

ABC-SP

MP dá prazo para construir corredor

Em construção há 23 anos, o corredor de ônibus Diadema-Brooklin, que ligará o Grande ABC aos trens metropolitanos e ao metrô da capital, deverá ser finalizado em julho deste ano. O prazo foi determinado pelo promotor de Justiça Saad Mazloum, que abriu investigação para apurar os motivos do atraso na construção.

BRASÍLIA

Horário de verão acaba amanhã à meia-noite

O horário de verão termina à meia-noite de amanhã, depois de 126 dias em vigor. Os moradores das Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste deverão atrasar os relógios em uma hora. Em outubro, o governo estimou que a economia de energia chegaria a 5% nos horários de pico de consumo. O Brasil começou a adotar o horário de verão em 1931.

SÃO PAULO

Vítima de queda de helicóptero é operada

O cinegrafista da TV Record e passageiro do helicóptero que caiu no dia 10 em São Paulo, Alexandre Silva de Moura, de 36 anos, foi submetido ontem a uma traqueostomia (estabelecimento de orifício na traqueia). Segundo o Hospital Israelita Albert Einstein, seu estado de saúde é grave. Moura permanece em coma induzido.