Pelé ataca Chicago: ''Eles têm Obama, o Brasil tem Lula e eu''

Pelé leva a sério seu papel de divulgador da campanha brasileiro pelos Jogos de 2016. O Rei do Futebol foi ao ataque, alfinetou Chicago (teoricamente a maior rival do Rio, na reunião de sexta-feira do Comitê Olímpico Internacional) e advertiu que a crise financeira será obstáculo para a pretensão americana. Além disso, com bom humor, mandou a modéstia para escanteio, ao lembrar que os EUA têm o lobby do presidente Barack Obama, mas o Rio tem o dele e o do presidente Lula. "Estamos ganhando de dois a um", afirmou o eterno astro, que chegou ontem em Copenhague.

Os comentários de Pelé são amostra do clima de guerra dos últimos dias antes da decisão. Acusações, segurança máxima, tensão e até ensaios secretos das delegações fazem parte do cenário na capital da Dinamarca. As delegações de Rio, Chicago, Madri e Tóquio se lançaram ontem à fase final de suas campanhas. E cada uma está atenta à movimentação das demais. Tanto que Chicago não demorou para responder à estocada de Pelé. Para representantes americanos, os 105 delegados do COI com direito a voto "precisam pensar bem se querem levar os Jogos para o Rio diante do fator da violência".

Copenhague aos poucos se transforma em passarela de astros. Pelé foi um dos primeiros a chegar e marcou presença com seus comentários contra a candidatura americana. "Chicago e os Estados Unidos estão atravessando uma crise econômica muito grande. A euforia de receber evento não se vê e isso ajuda o Rio", imagina. "Desde o começo sabíamos que seria difícil, porque Chicago tem Obama. E não se trata de discutir Obama x Pelé", ponderou. "Temos o Lula, que está muito bem. Estamos ganhando de dois a um. E só jogo em time vencedor."

Na lista brasileira de estrelas que tentarão convencer o COI a votar pelo Rio estarão Paulo Coelho, Guga, Parreira, Cesar Cielo, Bernard, Torben Grael, Diane dos Santos, Hortência e Janeth.

Uma integrante da delegação chegou a levar para a Dinamarca a imagem de uma santa. Mas, oficialmente, serão 62 membros da candidatura carioca, além de mais de 40 pessoas que trabalharão no apoio. Se o Brasil leva seus astros internacionais, os americanos não poupam na grande ofensiva de marketing e de lobby. Além a provável aparição de Barack Obama, a delegação americana contará com Michael Jordan e dezenas de medalhistas. Os espanhóis vão de Pau Gasol, Raul, do Real Madrid, o rei Juan Carlos e dezenas de empresários.