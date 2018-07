Pele 'embranquecida' de boneca causa polêmica na Grã-Bretanha

A BBC deverá repor a versão comercial de uma boneca inspirada em um personagem de um programa de TV infantil depois de reclamações de que sua pele era 'clara demais'. Vários consumidores britânicos reclamaram que a boneca Upsy Daisy vendida nas lojas tinha a pele bem mais clara do que a personagem que aparece no programa de TV especial para crianças, In the Night Garden (No Jardim Noturno). Um porta-voz do BBC Worldwide, departamento responsável pela comercialização dos produtos da empresa, disse que realizou uma pesquisa depois de receber "um punhado" de queixas de que a boneca tinha pele mais clara do que o personagem da TV. A BBC vai trazer agora uma versão "com um tom de pele mais escuro", disse ele. O fabricante do brinquedo, Hasbro, foi encarregada de criar uma versão diferente a ser vendida a partir de abril, mas não haverá recall da boneca já no mercado. "Nós não estamos retirando a boneca antiga (das lojas) porque a maioria das pessoas está satisfeita com ela", disse o porta-voz da BBC Worldwide. 'Feliz e otimista' O programa In the Night Garden, dos mesmos criadores dos personagens de Teletubbies, Anne Wood e Andy Davenport, é um dos programas infantis mais bem sucedidos da TV britânica. Ele foi lançado no canal digital CBeebies em 2007, o programa traz uma mistura de atores fantasiados, fantoches e animação por computador. O porta-voz da BBC Worldwide disse que a boneca tem cor mais escura porque ela é baseada mais em uma versão animada do personagem Upsy Daisy do que na versão que aparece nos segmentos em que participam atores. Ragdoll Productions, a empresa que produz o show, disse que não havia a intenção de criar o personagem para "representar uma raça ou cultura específica". "Os personagens são brinquedos, não representam pessoas", acrescentou a companhia. "A cultura que eles representam coletivamente é única no cenário do jardim em que vivem." De acordo com o website da CBeebies, Upsy Daisy costuma ser "de maneira geral um personagem feliz e otimista". "Ela adora dançar, não importa a ocasião e tem uma cama especial que tem uma mente própria", acrescentou. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.