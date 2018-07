Pelé segue internado e tem boa recuperação após retirar cálculos, diz hospital

"O Hospital Israelita Albert Einstein informa que o paciente Edson Arantes do Nascimento (Pelé) segue internado em boa recuperação", disse o hospital em breve boletim médico assinado pelos médicos responsáveis pelo atendimento de Pelé.

O ex-jogador, de 74 anos, foi hospitalizado com dores abdominais na quarta-feira, depois de cancelar um evento que participaria em Santos. Exames realizados em Pelé detectaram a presença de cálculos no rim, uretra e vesícula, que dificultavam seu fluxo urinário.

Na quinta-feira, Pelé foi submetido a um procedimento cirúrgico para a retirada dos cálculos.

Apontado como melhor jogador de futebol da história, Pelé atuou no Santos, onde foi bicampeão mundial e da Libertadores, e disputou quatro Copas do Mundo (1958, 1962, 1966 e 1970) com a camisa da seleção brasileira, sagrando-se vencedor em três ocasiões (1958, 1962 e 1970).

Há dois anos, Pelé se recuperou de uma cirurgia no quadril.

(Por Pedro Fonseca, no Rio de Janeiro)