Pelegrino e ACM Neto devem fazer 2o turno em Salvador, diz Ibope

De acordo com o levantamento, encomendado pela TV Bahia, Pelegrino aparece com 34 por cento das intenções de voto, mesmo percentual apontado pela pesquisa anterior do instituto, do dia 27 de setembro.

ACM Neto aparece com 29 por cento, ante os 31 por cento registrados na sondagem do fim do mês passado. Mário Kertész (PMDB) soma 7 por cento, mesmo percentual da pesquisa anterior e Márcio Marinho (PRB) variou 1 ponto para cima, ficando agora com 5 por cento.

Da Luz (PRTB) soma 3 por cento e Hamilton Assis (PSOL) tem 2 por cento.

Brancos e nulos somam 11 por cento e os indecisos são 9 por cento dos entrevistados.

O Ibope ouviu 805 pessoas na capital baiana entre os dias 4 e 6 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais.

(Por Eduardo Simões, em São Paulo)