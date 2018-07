Pelicano ataca apresentador durante programa ao vivo

O vídeo mostrando um homem do tempo australiano sendo atacado por um pelicano ao vivo se transformou em um hit na internet.

Steve Jacobs, do canal 9 da Austrália, estava descrevendo os pelicanos do zoológico Taronga Park, em Sidney, logo antes da previsão do tempo quando um dos pelicanos o atacou.

Jacobs se recompôs e continuou a apresentar o tempo, mas o pelicano voltou a atacar, desta vez bicando seu traseiro.

Uma das funcionárias do zoológico afastou a ave, mas Jacobs teve que enfrentar as piadas dos colegas que apresentavam o noticiário do estúdio.