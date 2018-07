Pelicanos aparecem mortos em praias Mais de 200 pelicanos apareceram mortos nos últimos dias numa faixa litorânea de 170 km no Peru - mesma região onde morreram mais de 870 golfinhos neste ano. O Ministério do Ambiente diz que a causa da mortandade das aves e dos golfinhos pode ser a mesma: um vírus denominado morbillivirus. / SÔNIA RACY, TIAGO DÉCIMO e SERGIO TORRES, COM AGÊNCIAS