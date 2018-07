Pelo 2º dia consecutivo, RS terá geada nesta sexta O amanhecer desta sexta-feira, 20, deve ser muito frio pelo segundo dia consecutivo no Rio Grande do Sul. As geadas que ocorreram nesta quinta-feira, 19, vão se repetir, enquanto a temperatura pode cair para até dois graus abaixo de zero, conforme previsão do 8º Distrito de Meteorologia do Inmet. A máxima do período deve chegar a 18 graus à tarde. O céu permanece claro a parcialmente nublado.