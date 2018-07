Pelo 2º dia, médicos suspendem atendimento em 12 Estados

De acordo com as entidades, cidades do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Pernambuco e Amazonas também enfrentam a suspensão de consultas. A Federação Nacional dos Médicos (Fenam) informou que os atendimentos de urgência e emergência estão mantidos em todos os locais.

Este é o segundo dia de protestos. Na terça, 30, profissionais, residentes e estudantes paralisaram suas atividades em 18 Estados e no Distrito Federal. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (SIMERS) acredita que, na terça, a adesão no Estado foi de 100%.

A categoria é contra o programa Mais Médicos (que entre outras medidas prevê a contratação de profissionais estrangeiros sem a revalidação dos diplomas) e os vetos que a presidente Dilma Rousseff fez à lei do Ato Médico, que regulamenta o exercício da profissão.

Além da paralisação, algumas capitais têm manifestações marcadas para o final desta tarde. Em São Paulo, os médicos devem protestar na Avenida Paulista e na rua da Consolação, na região central da cidade.