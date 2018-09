Pelo 2º dia seguido, SP tem madrugada mais fria do ano A cidade de São Paulo registrou nesta manhã, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 10 graus C no Mirante de Santana, na zona norte da capital paulista. A máxima hoje não deve ultrapassar os 23 graus C e não há previsão de chuvas. A próxima madrugada deverá ser menos fria, com os termômetros acusando mínima de 12 graus C. Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, interior de São Paulo, também registrou no início da manhã a menor temperatura em 2008 com 0,8 graus C, com a ocorrência de geada. Em Guarulhos, região metropolitana, mesma situação, com mínima de 9,1 graus C. No Aeroporto Internacional Governador André Franco Montoro, em Cumbica, bairro do município, fez ainda mais frio no horário, com os termômetros indicando 7 graus. Em Ubatuba, litoral norte do Estado, o frio também bateu recorde nesta manhã com 9,2 graus.