Pelo menos 12 voos foram cancelados em Confins-MG

Quase todos eram de aeronaves que deveriam ter saído dos aeroportos de Santos Dumont, no Rio, e Congonhas, em São Paulo, mas nem chegaram a Confins. Os voos atrasados, por sua vez, tinham destinos diversos, mas, na maioria dos casos, os passageiros tiveram que esperar menos de uma hora em relação ao horário previsto.

Pela manhã, familiares de trabalhadores e representantes do Sindicato Nacional dos Aeroviários promoveram uma manifestação perto do aeroporto. Eles caminharam por parte da Linha Verde, principal via de acesso ao local, até a entrada do terminal e ocuparam parte do saguão.

Segundo os manifestantes, cerca de 100 pessoas participaram do evento. Já a Polícia Militar (PM) afirma que o movimento contou com pouco mais de 50 pessoas. De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, (Infraero), porém, a manifestação não influenciou em nenhum dos atrasos ou cancelamentos registrados no local.

Aeroviários e aeronautas

Profissionais que trabalham em terra e nos voos, respectivamente, prometem uma paralisação nacional para amanhã. O motivo é a falta de acordo para um aumento salarial. Os trabalhadores reivindicam reajuste de 13%, enquanto as empresas aéreas oferecem aumento de 6,58%. A véspera do Natal é, tradicionalmente, um dos dias de maior movimento nos aeroportos brasileiros.