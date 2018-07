Pelo menos 14 mortos em ataques à sede da inteligência do Iêmen Supostos militantes islâmicos mataram pelo menos 14 soldados e guardas de segurança iemenitas, e feriram outros sete neste sábado, em um ataque com granada à sede do serviço de inteligência do país, na cidade portuária de Áden, afirmou o Ministério da Defesa.