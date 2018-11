Pelo menos 15 árvores caídas atrapalham trânsito em SP

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) divulgou um alerta aos motoristas para evitaram a região e usarem um desvio pelas avenidas Tiradentes e Santos Dumont em direção à zona norte. Segundo os bombeiros, a Estrada de Santa Inês, também na zona norte, estava com bloqueios por conta da queda de uma árvore, que atrapalhava o tráfego e a entrada dos moradores de uma residência.

Outra via com grande fluxo de veículos que estava prejudicada pela queda de uma árvore e a Avenida Escola Politécnica, perto da Avenida Torres de Oliveira, no Butantã, zona oeste. As demais árvores interditavam faixas da via, de acordo com a CET. Nenhuma pessoa ficou ferida.

Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Urbana, ontem foram registradas 43 ocorrências devido às chuvas. Até as 10 horas de hoje, foram registradas outras nove. De acordo com o Plano Preventivo de Defesa Civil, a cidade entrou em estado de atenção para enchentes ontem e ainda permanece assim. Exceto as regiões da Sé, Mooca, Pinheiros e Vila Mariana, as demais também estão em estado de atenção para escorregamento.

Chuva

O volume de chuva foi alto e a média registrada ontem na cidade chegou aos 65 milímetros, que reflete 32% do esperado para o mês de dezembro, que é de 201 mm, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

Por conta da chuva, dois pontos de alagamento transitáveis ainda permaneciam nesta manhã, um na Avenida Dr. Cândido Motta Filho, perto da Rua Dr. José Benedito Viana de Moraes, e outro na Avenida Roberto Kennedy, no sentido Centro, na altura do número 1.440.