Pelo menos 15 morrem em ataques em Mosul, no Iraque

Pelo menos 15 pessoas morreram neste domingo em dois ataques na cidade de Mosul, ao norte do Iraque. Cerca de 11 pessoas, entre elas três mulheres e três crianças, morreram depois que um homem-bomba detonou explosivos dentro de uma casa. Segundo um porta-voz do Exército americano, um grupo de militares vinha realizando uma operação na residência em busca de um homem que está sendo procurado. Um funcionário do necrotério da cidade confirmou à BBC o número de vítimas, mas disse que a maioria havia morrido por ferimentos de bala. Segundo ele, um dos sacos trazidos do local continha pedaços de corpos, o que confirmaria o relato de que houve uma explosão. Em outro distrito de Mosul, Zanjili, vários homens abriram fogo contra um grupo de pessoas que participavam de um velório, deixando quatro mortos e pelo menos três feridos. Em setembro, três repórteres de televisão iraquianos e o motorista da equipe foram seqüestrados e mortos no mesmo distrito de Mosul. As tropas americanas no país já realizaram diversas ofensivas contra suspeitos de envolvimento com a rede Al-Qaeda na cidade, considerada pelo Exército americanno como a última fortaleza da rede. O Exército dos EUA acredita que está fazendo um progresso constante contra a Al-Qaeda, principalmente com ajuda dos Conselhos do Despertar, formados por ex-insurgentes que trabalhavam para a Al-Qaeda, mas que agora trabalham contra a rede ao lado das forças americanas e iraquianas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.