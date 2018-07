Pelo menos 15 morrem um ataque do Boko Haram em Camarões

No ano passado, o Boko Haram, que matou milhares na sua luta para criar um califado no norte da Nigéria, aumentou o número de ataques nos dois lados da fronteira, forçando Camarões a mobilizar milhares de soldados para o norte.

"Elementos do Boko Haram, na quinta-feira, atacaram um ônibus que transportava vários passageiros de Kousseri para Maroua e matou 25 pessoas no local", disse um militar sênior do batalhão de intervenção rápida destinado à região.

O oficial, que pediu para não ser identificado, disse que outras 10 pessoas foram gravemente feridas e levadas para o hospital de Maroua, e ele teme que o número de mortos cresça.

Maroua é a capital da região de Far North, que vivenciou o pior do conflito da Nigéria.

Autoridades camaronesas não estavam disponíveis para comentar o ataque, que aconteceu na tarde do dia 1° de janeiro. Mas um empresário local disse que viajantes que chegaram à cidade de Maroua confirmaram o incidente.

Foncha Ngeh, estabelecido em Maroua, disse que os viajantes lhe contaram que houve pelo menos 15 mortos no incidente, mas muitos outros ficaram feridos e estavam sendo transferidos para Maroua para tratamento.

Ngeh disse que houve outros ataques na região, executados por islâmicos, mas também bandidos contra pessoas viajando com dinheiro durante os feriados.

No fim do mês passado, Camaraões teve que usar a força aérea para ajudar as tropas a expulsar militantes do Boko Haram que ocuparam brevemente um campo militar após centenas de membros do grupo realizarem uma onda de ataques em cinco cidades do norte.

Ataques do Boko Haram forçaram muitos camaroneses vivendo perto da fronteira a abandonarem suas fazendas, aumentando o risco de falta de comida na parte semi-árida do país.