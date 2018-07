Pelo menos 15 são detidos em operação em morro do RJ Pelo menos 15 pessoas já foram detidas na manhã de hoje após o início da operação da Polícia Civil no Morro da Mangueira, no Rio. Cerca de 280 policiais bloquearam todos os acessos do morro e estão cumprindo vários mandados de prisão e apreensões de drogas. A polícia não informou detalhes sobre o objetivo da operação e não há mais dados sobre possíveis confrontos na favela. As informações são da rádio CBN.