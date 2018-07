Pelo menos 16 foram soterrados em Petrópolis-RJ

Testemunhas disseram que dez moradores já foram socorridos (seis mortos e quatro com vida). Outras nove pessoas permanecem soterradas. No fim da manhã, os bombeiros suspenderam as buscas por questões de segurança, já que continua a chover forte na cidade e o terreno está encharcado.

"Por volta de meia noite e meia ouvi um estrondo. Levantei e vi que a terra tinha levado a parede da área de serviço. Tirei minha e mulher e meus filhos de casa e fui ajudar no resgate dos vizinhos. Moro aqui há 21 anos e nunca tinha visto nada assim. Depois dessa, quero me mudar. A vida é o nosso bem mais valioso, né?", disse o lustrador de móveis Carlos Alberto Xavier, de 45 anos.

A costureira Luciana de Souza, de 36 anos, disse que há uma sirene de alerta de temporais numa escola pública próxima à sua casa, mas não ouviu qualquer sinal. "Depois que o barranco levou as três casas, decidi sair da minha casa com a minha mãe e passamos a noite na escola, que serviu de abrigo. Uma das casas que desabou era de tábua de madeira, de uma família muito pobre, com sete crianças, que tinha acabado de se mudar de Minas", disse.

Uma encosta deslizou e interditou a Rua Joaquim Rolla, bem ao lado do Palácio Quitandinha, um dos cartões postais da cidade. Técnicos da prefeitura estão no local retirando os escombros. Uma casa de classe média alta, de dois andares, está à beira do precipício. Moradores colocaram uma lona no alto do morro para evitar que novos deslizamentos acabem levando a casa junto. No bairro Amazonas, na localidade conhecida como Alagoas, uma casa caiu e matou duas pessoas. Outras duas casas foram interditadas.