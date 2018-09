Pelo menos 36 morrem em tumulto em estádio do Mali

Milhares de pessoas estavam reunidas no estádio Modibo Keita para ouvir um pregador muçulmano, que fazia um pronunciamento como parte do festival religioso de Maouloud, quando começou um corre-corre.

Não foi dada explicação oficial para a origem do tumulto, mas uma testemunha disse à Reuters que a confusão começou quando as pessoas começaram a se empurrar para chegar mais perto do orador, para tocá-lo em busca de boa sorte.

Um funcionário envolvido na organização do evento disse que quase todos os mortos eram mulheres.

(Reportagem de Tiemoko Diallo)