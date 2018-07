Pelo menos 55 morrem em explosões no Paquistão

Pelo menos 55 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas na explosão de duas bombas perto da principal fábrica de armas do Paquistão, a cerca de 30 km da capital Islamabad, segundo a polícia paquistanesa. Um porta-voz do Talebã no Paquistão disse que o grupo foi responsável pelos ataques, que ele disse ser uma resposta a operações do Exército no noroeste do país. Maulvi Umar, do Tehrik-e-Talebã, disse que as explosões foram uma retaliação às mortes de "crianças e mulheres inocentes" na região tribal de Bajaur. Ele disse que mais ataques serão realizados no país até que o Exército se retire das áreas tribais. Segundo o correspondente da BBC em Islamabad Charles Haviland, uma das bombas explodiu do lado de fora da principal entrada da fábrica quando trabalhadores deixavam o local ao final de seu turno. De acordo com o relato de testemunhas, um motoqueiro se atirou contra um grupo de pessoas. A segunda explosão atingiu um mercado próximo a um outro portão da fábrica. O chefe da polícia local, Nasir Khan Durrani, disse à BBC que "muitas pessoas ficaram feridas e acredita-se que o número de vítimas fatais irá subir." Segundo Durrani, nenhum dos mortos é militar. A fábrica fica na zona militar de Wah, perto da cidade de Taxila. Correspondentes dizem que a região está sob segurança reforçada, já que abriga um grande complexo de produção de armas e munições. As explosões acontecem dois dias depois que um suicida matou mais de 30 pessoas na cidade de Dera Ismail Khan, no noroeste do país. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.