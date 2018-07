Pelo menos quatro pessoas sabiam da decisão do papa Pelo menos quatro pessoas tiveram conhecimento, antes do dia 11, de que o papa Bento XVI renunciaria. Ele comunicou sua decisão com antecedência ao decano da Santa Sé, cardeal Angelo Sodano, ao secretário de Estado, cardeal Tarcisio Bertone, e a seu secretário particular, o arcebispo Georg Gänswein. Além deles, o latinista que traduziu o texto da declaração para o latim - há quatro latinistas na equipe de tradutores do Vaticano - soube da renúncia, horas antes.