Pelo menos sete pessoas morrem em acidente em barco no Quênia Um barco que transportava dezenas de pessoas virou depois de bater em outra embarcação, matando sete pessoas nas proximidades da ilha de Lamu, no Quênia, neste domingo, informou a Cruz vermelha. Um porta-voz da Cruz Vermelha no Quênia disse que 20 sobreviventes já foram encontrados e que o barco transportava mais de 80 passageiros.