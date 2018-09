Pelo menos três ficam feridos em acidente no Rio Pelo menos três pessoas ficaram feridas hoje no acidente envolvendo um caminhão carregado de cimento e um carro, na Estrada da Grota Funda, em Guaratiba, na zona oeste do Rio. Os feridos foram levados para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, também na zona oeste, por volta das 9h15. Ainda não há informação sobre o estado de saúde deles.