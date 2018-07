Pelo mundo

O venezuelano El Universal destaca que "Lula assegura que há democracia na Venezuela". O texto descreve trechos da entrevista em que o presidente Lula trata da política externa brasileira. De acordo com o jornal, Lula "defendeu sua posição de respaldo ao governo venezuelano de Hugo Chávez e de moderação diante das suspeitas que cercam o verdadeiro objetivo do programa nuclear do Irã".

O diário colombiano Vanguardia destacou que Lula "não pensa" em voltar à Presidência e a alta popularidade do brasileiro. Também chamou a ministra Dilma Rousseff, pré-candidata do governo à sucessão presidencial, de "novata" e "pouco conhecida no Brasil". O texto destaca ainda o trecho em que Lula diz que "quem foi eleito para presidente tem o direito legítimo de se candidatar à reeleição".

A Reuters também noticiou a entrevista de Lula ao Estado. No texto, os repórteres apontam a afirmação do presidente de que não cogita voltar a se candidatar ao Planalto em 2014. A reportagem dá destaque para os trechos em que Lula trata da presença do Estado na economia e reproduz a declaração de que ele não tem "nenhum problema com a empresa privada que cumpre as metas".