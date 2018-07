Pelo mundo

Homicídios aumentam 4 vezes na era Chávez

O número de homicídios na Venezuela cresceu quase quatro vezes desde que o presidente Hugo Chávez chegou ao poder, em 1998. Segundo o Observatório Venezuelano de Violência, em 2009 foram 16 mil mortes, frente aos 14,8 mil de 2008 e os 4,5 mil de 1998. Em Caracas o índice de homicídios é de 140 por 100 mil habitantes.

TERREMOTO NO CHILE

Piñera ampliará ação militar em área afetada

O presidente eleito do Chile, Sebastián Piñera, que assume na quinta-feira, disse ontem que os militares enviados à costa oeste do país após o terremoto do dia 27 terão seu tempo de permanência na região estendido. Piñera criticou a declaração do ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar, para quem "os militares na rua lembram a ditadura Pinochet".

PAQUISTÃO

Atentado em Lahore deixa 13 mortos

A explosão de um carro-bomba perto de um prédio onde fica a sede da inteligência paquistanesa em Lahore matou pelo menos 13 pessoas e deixou cerca de 80 feridos (foto). A força da explosão foi tão grande que o edifício inteiro veio abaixo. O atentado teve como alvo uma unidade especial responsável pelo interrogatório de suspeitos de terrorismo.

CHIPRE

Corpo de ex-líder é encontrado, diz TV

O cadáver do ex-presidente do Chipre Tassos Papadoulos - roubado em dezembro de um cemitério perto de Nicósia - foi encontrado, anunciou ontem uma emissora de TV pública. A polícia não confirmou a informação, mas disse que o corpo, encontrado em um outro cemitério da capital, pode ser do ex-líder cipriota.