Pelo terceiro dia, Rio volta a sofrer com falta de luz Pelo terceiro dia consecutivo e ainda sem previsão de restabelecimento, a região central do Rio de Janeiro voltou a sofrer na manhã de hoje com a falta de luz. Segundo nota da Light, empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica na cidade, está ocorrendo uma interrupção no fornecimento no mesmo sistema afetado desde a tarde de terça-feira.