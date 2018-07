Pelotão do Eu Sozinho

Diversos pelotões se agitam nos 16 perigosos quarteirões entre o Capitólio e a Casa Branca, mas apenas um interessa: o Pelotão de Dois.

O presidente democrata da república, Barack Obama, e o presidente republicano da Câmara, John Boehner, chegaram muito perto de salvar a nação de uma crise fabricada sobre o teto da dívida, na semana retrasada. Mas sua ação entre amigos acabou fracassando, obrigando-os a fazer, na segunda-feira, discursos claramente diferentes.

No ano passado, Boehner e Obama conseguiram chegar a uma relação de trabalho viável, senão a uma amizade. Obama sabe o que Boehner está enfrentando. Favorecido por liderar um partido em sua maior parte sensato, o presidente tem mais margem de manobra que Boehner para chegar a um consenso. Se os liberais não gostam quando Obama ameaça com cortes em seus programas favoritos, nem por isso criam tumulto.

Obama tem razão de ficar ressentido pelo fato de Boehner usar o teto da dívida - que subiu cem vezes desde 1940 - para arrancar concessões dos democratas. Mas é evidente que Boehner não sabe até onde os membros do Tea Party (a ala radical do Partido Republicano) poderiam pressioná-lo. Às vezes, os dois parecem membros da mesma equipe da Swat tentando convencer incendiários a desistir da ideia.

No fundo, Boehner tem mais em comum com Obama que com os extremistas de seu próprio grupo. Os dois são de origem pobre. Boehner já contou, chorando, que quando menino varria o chão do bar do pai e entregava jornais, ainda no escuro, para ganhar algum. Obama mal conheceu o pai, foi criado pelos avós num modesto apartamento de Honolulu. Ambos são membros da confraria cada vez menor dos fumantes: na semana passada, sentia-se cheiro de cigarro do lado de fora do gabinete onde Boehner promovia um festival de pizza para sua tropa; já Obama afirma que parou de fumar. Além disso, como Obama certa vez brincou a respeito do bronzeado perpétuo de Boehner, ambos são homens de cor.

Os dois também são crias do establishment. Boehner não é um conspirador nem evita o compromisso. Ele admirava o senador Edward Kennedy, com quem trabalhou, e gosta de dar tapinhas nas costas de todos nos corredores de mármore do Congresso antes de esgueirar-se para uma área privativa. Em abril, depois das negociações sobre o orçamento ele disse que seu relacionamento com Obama tinha melhorado. "Evidentemente, hoje nos compreendemos melhor", afirmou. Desde o jogo de golfe entre os dois no fim de semana do Dia dos Pais, quando teriam falado dos problemas com a educação de filhas, Boehner se encontrou secretamente com Obama por várias vezes.

Para ambos, alguma forma de acordo para salvar o país da moratória faz todo sentido - político, pessoal e fiscal. Obama poderia deixar para trás a crise e se lançar na campanha pela reeleição como centrista e conciliador com o lema: "Sim, nós podemos ter um bom relacionamento".

De sua parte, se Boehner conseguisse conduzir sua negociação com o Tea Party atrelado com segurança aos conservadores tradicionais, impediria o racha do seu partido, mantendo a função de comandante. Como prêmio, evitaria a catástrofe financeira que o Partido Republicano deliberadamente cortejou e pela qual ainda corre o risco de ser responsabilizado.

O acordo a que Boehner chegou com Obama seria obviamente uma bênção tão grande para os republicanos que até os neófitos confusos e recalcitrantes de sua facção teriam de aceitá-lo. O problema é que não aceitaram. O próprio Boehner ficou chocado quando seu grupo não se deu conta de que a possibilidade de cortes de gastos de US$ 3 trilhões, juntamente com o aumento de US$ 800 bilhões da receita - mediante o fechamento de brechas em alguma data posterior não especificada - representava uma derrota dos democratas. Obama entendeu que seu partido ficaria pasmo com esse resultado distorcido, mas entendeu que não haveria resistência suficiente para bloqueá-lo.

A resistência veio da direita. Pelo menos 60 republicanos da Câmara declararam que não votariam a favor de um aumento do teto da dívida sob nenhum pretexto. Embora tenham sido chamados especialistas de fora para explicar as possíveis consequências de um calote, inclusive uma "espiral mortífera" no mercado de títulos a iniciar-se com a perda de confiança, muitos membros intransigentes do Tea Party nem se deram ao trabalho de ouvir a explicação. Eles preferiram correr o risco de uma catástrofe em potencial a um acordo que traria benefícios políticos ao presidente, mesmo que a maior parte desses benefícios também alcançasse os republicanos.

Quando Obama pediu um aumento da receita complementar de US$ 800 bilhões para US$ 1,2 trilhão, Boehner deu uma desculpa. Ele abandonou as negociações, deixando Obama lamentando em uma coletiva à imprensa que fora abandonado, mais uma vez, "no altar".

Qualquer negociação com Obama acabou. Um Pelotão de Dois é algo mais bipartidário do que a facção do Tea Party pode tolerar. Entretanto, mesmo afastando-se de Obama parece que Boehner não conseguiu o apoio dos radicais, alguns dos quais agora exigem que todo acordo inclua uma emenda relativa a um orçamento equilibrado com escassas chances de sucesso. Não se sabe ao certo como Boehner resolverá seu dilema. No final, talvez ele venha a se tornar o Pelotão de Um Só. / TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA

MARGARET CARLSON É COLUNISTA DA BLOOMBERG NEWS