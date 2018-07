Pelourinho tem carnaval do passado no centro histórico Trios elétricos, blocos, camarotes, multidão são termos normalmente associados ao carnaval de Salvador. Se nos Circuitos Dodô (Barra-Ondina) e Osmar (Campo Grande) as expressões fazem sentido, o mesmo não se aplica ao Circuito Batatinha (Pelourinho), o menos conhecido dos caminhos oficiais da folia da cidade. Ali, nada de aperto, empurra-empurra, pisão no pé e brigas. Nem de congestionamentos para chegar ou ir embora. É um oásis de tranquilidade na comparação com os outros dois.