Peluso vai comandar STF no lugar de Mendes

Os integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF) elegeram ontem o ministro Cezar Peluso para ser o presidente da corte no período de abril deste ano até abril de 2012. Peluso substituirá Gilmar Mendes no cargo.

Os dois têm perfis diferentes. Mendes tem uma atuação política. Peluso é um típico juiz. Mendes atua de maneira muito dinâmica na presidência do STF e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), órgão de controle externo do Judiciário, que também é dirigido pelo presidente do Supremo.

Em seus dois anos de mandato, Mendes envolveu-se em polêmicas, deu entrevistas frequentes, fez mutirão carcerário para garantir benefícios a presos e viajou por todo o País, o que despertou comentários de que estaria prestes a se lançar na política. Como presidente, também deu destaque em sua administração para a comunicação do tribunal, criando páginas do STF no YouTube e no Twitter.

Peluso é mais reservado. Já deu demonstrações de que prefere evitar entrevistas e não é fã da transmissão ao vivo das sessões de julgamento pela TV Justiça, o canal oficial do Judiciário. Antes de ser indicado para o STF pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2003, Peluso figurou em várias listas de candidatos a uma cadeira na corte. Era desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo.

Nos seus quase 7 anos de tribunal, Peluso destacou-se em julgamentos polêmicos, como o que autorizou a extradição do ex-ativista italiano Cesare Battisti. Agora, quando assumir a presidência do STF, o tribunal terá de enfrentar possíveis recursos de Battisti e do governo italiano. Em seguida, será o presidente da República quem terá de dizer se entregará ou não Battisti para a Itália.

Ontem, ao ser eleito presidente do Supremo por 10 votos a 1, Peluso lembrou que o pleito era protocolar, já que vigora no STF a regra segundo a qual o tribunal deve ser presidido pelo ministro mais antigo que ainda não ocupou o cargo. Depois de agradecer os votos, Peluso afirmou que o sistema de eleição de presidente do STF coloca a corte "a salvo de lutas intestinas e dadas por ambições pessoais incontroláveis".

POSSE EM ABRIL

"A despeito disso, ninguém poria em dúvida que essa eleição representa, em primeiro lugar, a fidelidade da Casa a esta lei tão saudável à condução dos seus destinos e, por outro lado, também a generosidade e a confiança de vossas excelências, a quem eu quero publicamente agradecer", disse. Além de Peluso, foi eleito o vice-presidente do STF para os próximos dois anos: o ministro Carlos Ayres Britto. A posse será no dia 23 de abril.