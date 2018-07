Pena de Valério por envolvimento no mensalão passa de 40 anos de prisão

Os ministros ainda decidirão critérios que definirão se as sentenças do mesmo crime serão somadas ou se as maiores serão as aplicadas, o que pode reduzir a pena do empresário.

Valério recebeu penas em formação de quadrilha (2 anos e 11 meses), corrupção ativa por irregularidades na Câmara dos Deputados (4 anos e 1 mês), peculato por contratos na Câmara (4 anos e 8 meses), corrupção ativa por contratos no Banco do Brasil (3 anos, 1 mês e 10 dias) e peculato no mesmo caso (5 anos, 7 meses e 6 dias).

Também, recebeu penas por lavagem de dinheiro (6 anos, 2 meses e 20 dias), corrupção ativa de parlamentares (7 anos e 8 meses) e evasão de divisas (5 anos e 10 meses).

Além disso, as multas estabelecidas a Valério somam cerca de 3 milhões de reais.

O Código Penal prevê que réus condenados a mais de 8 anos de prisão têm de cumprir a pena em regime fechado. A pena máxima prevista na legislação brasileira é de 30 anos de prisão.

A definição das penas dos 25 condenados no julgamento do mensalão foi iniciada na sessão de terça-feira com a análise dos crimes de Marcos Valério, apontado como operador do esquema de desvio de recursos públicos para compra de apoio político ao governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Congresso.

Revelado em 2005, o mensalão se tornou a pior crise política dos oito anos de mandato de Lula.

(Reportagem de Hugo Bachega e Ana Flor)