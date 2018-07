Pena maior para crime organizado

Será tipificado como crime organizado, segundo o projeto, "participar ou financiar associação de três ou mais pessoas com estabilidade, estrutura organizacional hierárquica e divisão de tarefas" para cometer crimes. "Financiar campanhas políticas destinadas à eleição de candidatos com a finalidade de garantir ou facilitar as ações de organizações criminosas" também é incluído no rol de agravantes.

O relator da proposta, Aloizio Mercadante (PT-SP), diz que a aprovação permitirá que as penas cresçam de três a dez anos quando os condenados participarem de organização criminosa.