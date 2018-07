Peña Nieto poderá propor orçamento equilibrado para 2013

Peña Nieto assumiu o governo do país neste sábado, prometendo trabalhar por reformas fiscais e por aumento da taxa de crescimento do país.

O ex-governador do Estado do México ganhou a eleição em 1 de julho com cerca de 38 por cento dos votos, mais de 6 por cento à frente do segundo colocado, o esquerdista Andres Manuel Lopez Obrador.

Fotogênico e casado com uma atriz popular, Peña Nieto promete restaurar a ordem depois de mais de 60 mil mortes em conflitos entre gangues do tráfico de drogas e forças de segurança durante o mandato de seis anos de seu sucessor.