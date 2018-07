Penalização no grid aumenta sofrimento de Vettel na Espanha

O atual campeão mundial, de 26 anos, tem sofrido uma série de problemas desde que chegou ao Circuit de Catalunya com um chassis diferente daquele utilizado por ele nas quatro primeiras corridas da temporada.

Devido a um problema de fiação, ele só conseguiu completar quatro voltas no treino livre de sexta-feira, e na classificação deste sábado o alemão abandonou a parte final com problemas no câmbio, ocupando o 10º lugar no grid.

As regras da F1 preveem que os câmbios devem durar ao menos seis corridas seguidas, e qualquer troca antes disso representa uma penalidade de cinco posições no grid.

"Deixei o pit e... perdi a segunda marcha. Eu fui para a terceira, decidi continuar porque é possível completar uma volta sem a segunda marcha aqui, mas na curva um eu fiquei preso na quinta marcha e não consegui subir nem descer", disse.

O campeão, que venceu nove corridas em 2013 mas até o momento só conseguiu um pódio neste ano (3º lugar na Malásia), reconheceu depois do treino de classificação que a corrida será difícil.

"Com certeza é difícil porque você não consegue mais informações sobre o carro, entrar no ritmo. Perdemos praticamente as duas sessões inteiras do treino de ontem (sexta-feira)", disse.

Enquanto Vettel tem sofrido com o novo carro da Red Bull, seu companheiro de equipe, o australiano Daniel Ricciardo, tem ganhado força a cada prova.

Neste sábado, Ricciardo conseguiu o terceiro lugar no grid. É a quarta vez em cinco provas que ele fica à frente de Vettel nos treinos de sábado.