Penélope Cruz leva estatueta de atriz coadjuvante A atriz Penelope Cruz ganhou o Oscar melhor atriz coadjuvante pela sua atuação no filme de Woody Allen, ?Vicky Cristina Barcelona?, na noite deste domingo, durante a 81ª cerimônia de entrega do Oscar, em Los Angeles. Ela é a primeira atriz espanhola a ganhar um Oscar. "Obrigada Woody por confiar em mim com este belo papel", disse Penélope ao receber a estatueta. O escritor Dustin Lance Black conquistou, em Los Angeles, o Oscar de melhor roteiro original pelo filme "Milk - A voz da igualdade". O prêmio, apresentado pelos comediantes Steve Martin e Tina Fey, foi entregue ao escritor, que agradeceu ao elenco, aos produtores, às pessoas da vida real na qual a história se baseia. O roteirista afirmou que "Milk" lhe deu esperança de que poderia "viver a vida do jeito que sou". O filme "Wall-E" ganhou o Oscar de melhor longa de animação. O prêmio, apresentado por Jack Black e Jennifer Aniston, foi entregue ao diretor Andrew Stanton.