Penha e Santo Amaro serão os próximos A transformação de um bairro de casinhas antigas e comércios familiares em alvo do mercado imobiliário está longe de ser um fenômeno restrito ao Largo da Batata. A exemplo do que já ocorreu em Vila Olímpia, Santana, Pompeia ou mesmo na Vila Mariana, vários bairros tradicionais de São Paulo ainda terão a paisagem totalmente transformada com a construção de novos empreendimentos. É o caso principalmente de Mooca e Penha, na zona leste, e de Santo Amaro, na zona sul, que ainda guardam vestígios de uma São Paulo do século 19.