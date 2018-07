Penha quer desviar linha do monotrilho de clube

Prestes a completar 80 anos e considerado patrimônio de um dos bairros mais tradicionais de São Paulo, o Clube Esportivo da Penha, na zona leste, pode ser sacrificado para dar lugar ao corredor Celso Garcia, que vai ligar o Parque Dom Pedro, no centro, ao Itaim Paulista, na zona leste. O traçado previsto pela Prefeitura passa por cima da academia de ginástica, do salão social, da biblioteca, do centro médico, do ginásio, da piscina e de parte das árvores que dão ao lugar o apelido de pulmão verde da Penha. "Esse é o nosso pedaço de céu", diz o presidente da instituição, Dário Cardoso, de 65 anos.

O barulho feito por moradores e pela diretoria do clube contra o projeto do corredor fez a Secretaria Municipal de Transportes atrasar o processo de licitação para estudar uma alternativa. Mas a pasta ainda não confirmou se vai mesmo alterar o trajeto. "Não é possível que a única área verde do bairro seja destruída por causa do corredor", diz Cardoso. O clube, hoje com 15 mil sócios, tem uma área de 150 mil m² -, 80 mil são de vegetação.

Embora seja um local privado, mesmo quem não é sócio defende a preservação do clube, tamanha é a importância ambiental e histórica para o bairro. "É a única vegetação original da Bacia do Tietê que sobrou na cidade depois da retificação do rio", afirma o historiador Francisco Folco. Ele conta que a primeira piscina da cidade foi construída ali, com o represamento da água do Tietê. "Essa obra será uma catástrofe para o bairro."

O corredor Celso Garcia estava sendo projetado para ser uma faixa exclusiva de ônibus, mas a Prefeitura já admite a possibilidade de construir em alguns trechos viadutos com transporte sobre trilhos. Os moradores temem que a obra afete também o comércio da região. "Por onde passar vai azarar tudo", afirma Eugênio Cantero Sanchez, superintendente distrital da Associação Comercial. Com o monotrilho, parte dos clientes do comércio deixará de passar pelas ruas mais movimentadas.

Outra crítica feita ao projeto é à falta de interação com os moradores. "Já na primeira reunião que fizeram com a gente chegaram com o percurso do corredor pronto", comenta o presidente da Associação Leste de Engenheiros e Arquitetos de São Paulo, engenheiro civil Reinando Martinez Ruiz. A Subprefeitura da Penha não quis se manifestar sobre o corredor por desconhecer os detalhes do projeto feito pela São Paulo Transporte (SPTrans). A Secretaria Municipal de Transportes, por sua vez, afirmou apenas que está estudando um novo traçado para o corredor no bairro.